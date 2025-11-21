CSS anuncia cierre temporal del cuarto de urgencias en la Policlínica de Betania

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el cuarto de urgencias de la Policlínica de Betania permanecerá cerrado este sábado, en un horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a una jornada de limpieza profunda que se realizará en las instalaciones.
De acuerdo con la entidad, esta intervención forma parte de las acciones programadas para garantizar condiciones óptimas de salubridad y seguridad para los pacientes y el personal de salud.
CSS reestablecerá operaciones en la Policlínica
La CSS explicó que las operaciones del servicio de urgencias se retomarán con normalidad el domingo 23 de noviembre, atendiendo en su horario habitual de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
La institución recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y, de ser requerido, acudir a otras instalaciones cercanas durante el periodo de cierre temporal.