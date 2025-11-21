Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 18:04

CSS anuncia cierre temporal del cuarto de urgencias en la Policlínica de Betania

La CSS cerrará el cuarto de urgencias de la Policlínica de Betania este sábado de 6 a.m. a 9 a.m. por limpieza profunda.

Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el cuarto de urgencias de la Policlínica de Betania permanecerá cerrado este sábado, en un horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a una jornada de limpieza profunda que se realizará en las instalaciones.

De acuerdo con la entidad, esta intervención forma parte de las acciones programadas para garantizar condiciones óptimas de salubridad y seguridad para los pacientes y el personal de salud.

La CSS explicó que las operaciones del servicio de urgencias se retomarán con normalidad el domingo 23 de noviembre, atendiendo en su horario habitual de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La institución recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y, de ser requerido, acudir a otras instalaciones cercanas durante el periodo de cierre temporal.

