Hospital Dr. Gustavo Collado de la CSS implementa técnica avanzada para cirugía de cáncer de próstata.

El Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la Caja de Seguro Social (CSS), en Chitré, realiza prostatectomías radicales laparoscópicas con preservación del espacio de Retzius (Retzius-sparing), una técnica que favorece la recuperación del paciente al conservar estructuras anatómicas clave.

El Servicio de Urología ha marcado un hito en el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Esta técnica evita intervenir el espacio anterior de la vejiga y se ejecuta completamente desde la parte posterior de la próstata, lo que reduce el impacto quirúrgico. Hasta la fecha, se han realizado ocho procedimientos bajo este método, todos con resultados favorables.

La cirugía tiene dos objetivos principales: garantizar la curación del cáncer en su fase temprana y promover una recuperación funcional más rápida, especialmente en lo relacionado con la continencia urinaria y la preservación de la función eréctil.

El jefe del Servicio de Urología, Dr. Alexander González, destacó que la experiencia acumulada posiciona al hospital como un referente en el área. En tanto, el urólogo Jean Carlos García señaló que este tipo de procedimientos ha significado una notable mejora en la calidad de vida de los pacientes.

La Caja de Seguro Social reafirma que estos avances forman parte de su estrategia para llevar atención especializada y de alta calidad a sus instalaciones en todo el país.