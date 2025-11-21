Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 16:40

SPI detiene a hombre con herramientas y cédulas en taxi

Unidades del SPI detuvieron a un hombre en un taxi frente al gimnasio Tierra de Campeones con herramientas y cédulas presuntamente ligadas a actos ilícitos.

Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) detuvieron a un hombre que se encontraba dentro de un taxi estacionado frente al gimnasio Tierra de Campeones, luego de que este intentara darse a la fuga al notar la presencia policial.

Durante la verificación realizada por los agentes, se ubicó en el interior del vehículo una bolsa con herramientas, entre ellas destornilladores, además de varias cédulas de identidad personal. Según informó el SPI, estos artículos podrían estar relacionados con actividades ilícitas, por lo que se inició el proceso correspondiente para determinar su procedencia y uso.

El hombre fue trasladado a la Sala de Guardia, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites legales y las investigaciones pertinentes.

