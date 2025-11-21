Falta de especialistas y UCI detenida preocupa en Bocas del Toro

Residentes y asegurados de la provincia de Bocas del Toro alzaron su voz para exigir a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (MINSA) una solución inmediata ante la crítica escasez de médicos especialistas y la falta de funcionamiento de la sala de cuidados intensivos (UCI) en el hospital local.

De acuerdo con los pacientes y familiares, la situación ha generado que personas en condición delicada deban ser trasladadas a otras provincias, principalmente Chiriquí y Panamá, para poder recibir atención oportuna. Estos traslados muchos de ellos de urgencia no solo elevan los riesgos clínicos, sino que también implican gastos y desplazamientos prolongados para las familias.

Asegurados en Bocas del Toro exigen a la CSS y al MINSA resolver

En Bocas del Toro asegurados exigen a la @CSSPanama y @MINSAPma resolver el problema de la falta de médicos especialistas y poner en función la sala de cuidados intensivos. Ante estas necesidades pacientes deben ser trasladados a otras provincias. Detalles en @TReporta pic.twitter.com/ZcJVs5oOOn — PEDRO BATISTA (@pbatista92) November 21, 2025

Los asegurados explicaron que, aunque las autoridades han anunciado en diversas ocasiones la pronta habilitación de la UCI, el área sigue sin entrar en funcionamiento debido a la falta de personal especializado y a retrasos en la dotación de equipos.

Además, los pacientes señalan que especialidades como cardiología, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía general presentan déficit permanente, lo que provoca largas listas de espera y cancelaciones recurrentes de consultas.