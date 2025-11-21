Bocas del Toro Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 15:41

Falta de especialistas y UCI detenida preocupa en Bocas del Toro

Asegurados en Bocas del Toro exigen al MINSA y la CSS habilitar la UCI y resolver la falta de especialistas que obliga a trasladar pacientes a otras provincias.

Foto/Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Residentes y asegurados de la provincia de Bocas del Toro alzaron su voz para exigir a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (MINSA) una solución inmediata ante la crítica escasez de médicos especialistas y la falta de funcionamiento de la sala de cuidados intensivos (UCI) en el hospital local.

De acuerdo con los pacientes y familiares, la situación ha generado que personas en condición delicada deban ser trasladadas a otras provincias, principalmente Chiriquí y Panamá, para poder recibir atención oportuna. Estos traslados muchos de ellos de urgencia no solo elevan los riesgos clínicos, sino que también implican gastos y desplazamientos prolongados para las familias.

Asegurados en Bocas del Toro exigen a la CSS y al MINSA resolver

Los asegurados explicaron que, aunque las autoridades han anunciado en diversas ocasiones la pronta habilitación de la UCI, el área sigue sin entrar en funcionamiento debido a la falta de personal especializado y a retrasos en la dotación de equipos.

Además, los pacientes señalan que especialidades como cardiología, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía general presentan déficit permanente, lo que provoca largas listas de espera y cancelaciones recurrentes de consultas.

