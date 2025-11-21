IDAAN aclara rumores de contaminación y asegura agua potable para Pacora y La Chorrera

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) reafirmó su compromiso de garantizar agua potable de calidad para toda la población, destacando que el suministro para los residentes de Pacora y La Chorrera se mantiene seguro, gracias a la aplicación de estrictos protocolos de análisis y control.

Protocolos reforzados por el IDAAN en temporada lluviosa

Desde el inicio de la temporada de lluvias, el IDAAN activó su protocolo más riguroso de monitoreo de calidad, intensificando las jornadas de limpieza en todas las plantas potabilizadoras del país.

El reciente incremento de precipitaciones ha generado la crecida de los ríos que abastecen de agua cruda a diversas plantas. Ante esto, la institución mantiene una vigilancia permanente y procesos de monitoreo más frecuentes, asegurando que el agua entregada a los usuarios continúe cumpliendo con los estándares de potabilización establecidos.

Pacora y La Chorrera: suministro bajo control

El IDAAN informó que las potabilizadoras Centenario, en Pacora, y Jaime Díaz Quintero “Trapichito”, en La Chorrera, operan de manera estable y segura, y forman parte del plan de modernización integral que desarrolla la institución para optimizar los procesos de tratamiento y mejorar la calidad del servicio.