IDAAN refuerza laboratorio de agua en Chitré con nueva tecnología

El IDAAN incorpora equipos de última generación en el laboratorio de Chitré para mejorar el monitoreo del agua ante la emergencia ambiental en Azuero.

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció la adquisición de nuevos equipos para el Laboratorio de Calidad de Agua en Chitré, como parte de las inversiones destinadas a fortalecer la respuesta institucional ante la emergencia ambiental que afecta a la región de Azuero.

La entidad explicó que estas mejoras forman parte de su compromiso de garantizar agua potable segura para los residentes de Herrera y zonas aledañas, incorporando tecnología de última generación para un monitoreo continuo del recurso hídrico.

image

Entre los equipos adquiridos destacan:

  • Medidor multiparámetro: Será instalado aguas arriba del río La Villa. Permitirá monitorear en tiempo real variables como pH, conductividad, temperatura, crecidas del río y sólidos disueltos totales, generando alertas tempranas y fortaleciendo el control integral de la calidad del agua.
  • Medidor de oxígeno disuelto: Herramienta esencial para evaluar el equilibrio químico y biológico de las fuentes de agua, clave para detectar posibles afectaciones ambientales.
  • Turbidímetro: Equipo utilizado para medir la claridad del agua y detectar partículas en suspensión, garantizando un proceso de potabilización más efectivo.

El IDAAN destacó que esta inversión fortalece la capacidad técnica del laboratorio, mejora los procesos de análisis y control y reafirma el compromiso de la institución con un suministro confiable, seguro y de calidad para los acueductos de la provincia de Herrera.

