IDAAN refuerza laboratorio de agua en Chitré con nueva tecnología

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció la adquisición de nuevos equipos para el Laboratorio de Calidad de Agua en Chitré, como parte de las inversiones destinadas a fortalecer la respuesta institucional ante la emergencia ambiental que afecta a la región de Azuero.

La entidad explicó que estas mejoras forman parte de su compromiso de garantizar agua potable segura para los residentes de Herrera y zonas aledañas, incorporando tecnología de última generación para un monitoreo continuo del recurso hídrico.

IDAAN refuerza su Laboratorio de Calidad de Agua en Chitré

image

Entre los equipos adquiridos destacan:

Medidor multiparámetro: Será instalado aguas arriba del río La Villa. Permitirá monitorear en tiempo real variables como pH, conductividad, temperatura, crecidas del río y sólidos disueltos totales, generando alertas tempranas y fortaleciendo el control integral de la calidad del agua.

Será instalado aguas arriba del río La Villa. Permitirá monitorear en tiempo real variables como pH, conductividad, temperatura, crecidas del río y sólidos disueltos totales, generando alertas tempranas y fortaleciendo el control integral de la calidad del agua. Medidor de oxígeno disuelto: Herramienta esencial para evaluar el equilibrio químico y biológico de las fuentes de agua, clave para detectar posibles afectaciones ambientales.

Herramienta esencial para evaluar el equilibrio químico y biológico de las fuentes de agua, clave para detectar posibles afectaciones ambientales. Turbidímetro: Equipo utilizado para medir la claridad del agua y detectar partículas en suspensión, garantizando un proceso de potabilización más efectivo.

El IDAAN destacó que esta inversión fortalece la capacidad técnica del laboratorio, mejora los procesos de análisis y control y reafirma el compromiso de la institución con un suministro confiable, seguro y de calidad para los acueductos de la provincia de Herrera.