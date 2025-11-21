Embajador de Israel realiza su primera gira oficial en Colón para fortalecer la cooperación bilateral

El embajador del Estado de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, realizó su primera gira de trabajo en la provincia de Colón, con el propósito de ampliar los espacios de cooperación entre la embajada de Israel y las principales instituciones académicas, gubernamentales y económicas de la región.

La agenda inició con una visita al Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde fue recibido por la directora Evet Clachar. Durante el encuentro se conversó sobre nuevas oportunidades de formación académica, innovación y transferencia de conocimiento, destacando las becas de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional – MASHAV, orientadas a fortalecer capacidades en áreas como tecnología, ciberseguridad, desarrollo sostenible y gestión pública. Ambas partes coincidieron en la importancia de promover proyectos conjuntos que beneficien a los estudiantes colonenses.

Seguidamente, el embajador sostuvo una reunión con Javier Grimaldo, subgerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), donde conoció de primera mano el funcionamiento y proyecciones de la segunda zona franca más grande del mundo. Se abordaron temas relacionados con innovación logística, intercambio comercial y posibles alianzas que permitan conectar empresas israelíes con el sector logístico panameño.

embajadaor-agua-colon Gira de trabajo del embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen. Cortesía

Posteriormente, Cohen se reunió con Nissin Antebi, asesor de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, con quien conversó sobre las oportunidades de cooperación empresarial, especialmente en materia de tecnologías de seguridad, manejo de datos y soluciones inteligentes aplicadas a zonas logísticas.

La gira también incluyó encuentros oficiales con el gobernador de Colón, Julio Hernández Gregorie, con quien conversó sobre desarrollo urbano, seguridad ciudadana, proyectos de resiliencia climática y apoyo a iniciativas comunitarias. Las autoridades locales destacaron el interés de fortalecer lazos con Israel, especialmente en áreas donde el país ha alcanzado liderazgo internacional.

Como parte del recorrido estratégico, el embajador visitó Coco Solito, el puerto de cruceros de Colón 2000 y Manzanillo International Terminal (MIT), uno de los puertos más importantes del Atlántico, donde conoció las innovaciones operativas del hub marítimo y conversó sobre posibles intercambios en tecnología portuaria y eficiencia logística.

embajadordepanamaenisrael La visita del embajador concluyó con un recorrido por los principales sitios históricos de la ciudad de Colón. Cortesía

La visita concluyó con un recorrido por los principales sitios históricos de la ciudad de Colón, donde el embajador tuvo la oportunidad de conocer más sobre la riqueza cultural, patrimonial y social de la provincia.

Al cierre de la gira, el embajador Mattanya Cohen destacó que:

“Colón es una provincia clave para el desarrollo de Panamá. Esta visita reafirma nuestro compromiso de ampliar la cooperación y abrir nuevas puertas en educación, innovación, logística y desarrollo comunitario. Israel ve en Panamá, y en Colón particularmente, un aliado estratégico con un enorme potencial para crecer juntos.”

La Embajada de Israel reitera su disposición de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan las relaciones entre ambos países y generen oportunidades para las comunidades panameñas.