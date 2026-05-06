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Declaración conjunta de los presidentes de Panamá e Israel

Los presidentes de Panamá e Israel, José Raúl Mulino e Isaac Herzog, emitieron una declaración conjunta tras la reunión sostenida este miércoles en el Palacio de las Garzas. Mulino destacó la cooperación tecnológica y agrícola de Israel, y la gestión eficiente del agua, que ha contado con donaciones y la experiencia compartida en soluciones para el tratamiento y suministro de agua potable; en tanto Herzog resaltó que ambos países son puentes, hizo referencia a la situación del conflicto en Medio Oriente y agradeció el respaldo de Panamá y de la comunidad internacional ante la guerra.