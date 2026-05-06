Diputados se reúnen con la LPF para impulsar ley contra amaños en los partidos

Los diputados Roberto Zúñiga, Luis Duque, José Pérez Barboni y Francisco Brea sostuvieron este miércoles una reunión con directivos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el objetivo de avanzar en un proyecto de ley que busca sancionar los amaños en las competencias deportivas.
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Diputados presentarán proyecto de ley que busca sanciones más fuertes
Durante el encuentro, se abordaron mecanismos legales para castigar este tipo de prácticas, consideradas una amenaza directa a la integridad de las competiciones.
El proyecto de ley pretende:
- Establecer sanciones penales y administrativas
- Reforzar los controles en torneos deportivos
- Proteger la transparencia y el juego limpio
En la mira: integridad del fútbol panameño
Los amaños de partidos han sido un tema sensible en el fútbol, por lo que esta propuesta busca fortalecer el marco legal y prevenir futuras irregularidades.
Desde la Liga Panameña de Fútbol se ha reiterado la importancia de mantener estándares éticos en el desarrollo de las competiciones, así como colaborar con las autoridades para garantizar procesos transparentes.