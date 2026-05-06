Panamá 6 de mayo de 2026 - 12:01

Diputados se reúnen con la LPF para impulsar ley contra amaños en los partidos

Diputados panameños se reunieron con la LPF para discutir un proyecto de ley que busca castigar los amaños en competencias deportivas.

Diputados se reúnen con la LPF para impulsar ley

Diputados se reúnen con la LPF para impulsar ley

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Los diputados Roberto Zúñiga, Luis Duque, José Pérez Barboni y Francisco Brea sostuvieron este miércoles una reunión con directivos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el objetivo de avanzar en un proyecto de ley que busca sancionar los amaños en las competencias deportivas.

La iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones por posibles irregularidades que afectan la transparencia y credibilidad del deporte en el país.

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Diputados presentarán proyecto de ley que busca sanciones más fuertes

Durante el encuentro, se abordaron mecanismos legales para castigar este tipo de prácticas, consideradas una amenaza directa a la integridad de las competiciones.

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El proyecto de ley pretende:

  • Establecer sanciones penales y administrativas
  • Reforzar los controles en torneos deportivos
  • Proteger la transparencia y el juego limpio

En la mira: integridad del fútbol panameño

Los amaños de partidos han sido un tema sensible en el fútbol, por lo que esta propuesta busca fortalecer el marco legal y prevenir futuras irregularidades.

Desde la Liga Panameña de Fútbol se ha reiterado la importancia de mantener estándares éticos en el desarrollo de las competiciones, así como colaborar con las autoridades para garantizar procesos transparentes.

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