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Proyecto de Ley sobre bioetanol necesitó mayor divulgación, según diputado Varela

El diputado panameñista José Luis Varela indicó que por parte del Ejecutivo faltó mayor divulgación para explicar el proyecto de Ley sobre bioetanol, mientras que la diputada de Vamos Alexandra Brenes señaló que la suspensión se pidió al conocerse quiénes eran los miembros de las juntas directivas de los ingenios que formaban parte del Gobierno.