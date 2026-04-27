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Pleno de la Asamblea Nacional suspende discusión de proyecto sobre bioetanol

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes suspender la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 443 sobre uso de bioetanol en Panamá, con 55 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. El diputado Jorge Herrera, presidente del Órgano Legislativo, detalló que la decisión fue tomada por las bancadas en consenso, debido a que solo quedan cuatro días de sesiones y la discusión será retomada en el próximo periodo legislativo.