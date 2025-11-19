Herrera Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 17:31

IDAAN realizará labores de mantenimiento en planta potabilizadora el 20 de noviembre

El IDAAN indicó que los trabajos consisten en optimizar el sistema y preparar las instalaciones para el proceso de desinfección de la potabilizadora.

IDAAN realizará labores de mantenimiento en planta potabilizadora de Chitré.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 20 de noviembre, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará trabajos de mejora en la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, lo que reducirá su producción en un 50% entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Las labores están orientadas a optimizar el sistema de potabilización y preparar las instalaciones para el proceso de desinfección de las líneas.

