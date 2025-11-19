IDAAN realizará labores de mantenimiento en planta potabilizadora el 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará trabajos de mejora en la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, lo que reducirá su producción en un 50% entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.
