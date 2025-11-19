Nuevo Hospital del Niño alcanza 52% de avance en obras

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó este miércoles un recorrido por las obras del nuevo Hospital del Niño , que ya registran un 52% de avance físico y un 25% en equipamiento, marcando un paso firme hacia la modernización de la atención pediátrica en Panamá.

Durante la visita, el titular de Salud inspeccionó los progresos en la construcción de los 14 quirófanos, algunos especializados para neonatos; parte de los 108 consultorios; la sala destinada a niños quemados; el área de hematooncología; y el espacio donde funcionará la sala de rehabilitación física.

Un hospital pediátrico de primer mundo

El proyecto, desarrollado por Acciona Construcción, S.A. con un costo estimado de B/. 446 millones, ofrecerá una capacidad de 476 camas y servicios especializados como radiología, hematología, consulta externa, urgencias, laboratorios, áreas para pacientes pediátricos con cáncer e imagenología, además de un moderno salón de operaciones.

image

“Son estructuras de primer nivel, muy bien diseñadas y estructuradas, con equipos de última generación para la atención de salud”, afirmó el ministro Boyd. “Son estructuras de primer nivel, muy bien diseñadas y estructuradas, con equipos de última generación para la atención de salud”, afirmó el ministro Boyd.

Por su parte, el director médico del Hospital del Niño, Paúl Gallardo, destacó que la nueva infraestructura permitirá una distribución más adecuada y cómoda para los pacientes, con menos camas por habitación y baños internos, garantizando privacidad y reduciendo riesgos hospitalarios.

Nuevo Hospital del Niño alcanza 52% de avance

image

Gallardo añadió que las actuales estructuras del Hospital del Niño no serán demolidas, sino que se transformarán en un hospital de segundo nivel para ampliar la capacidad de atención pediátrica en el país.

Más de 800 trabajadores en obra

Cerca de 800 trabajadores participan en la construcción para cumplir con el cronograma de entrega previsto. El recorrido también contó con la presencia de miembros del Patronato del Hospital del Niño, funcionarios del Minsa y representantes de la empresa constructora.

El nuevo Hospital del Niño se proyecta como una de las infraestructuras sanitarias más modernas de la región, con tecnología de punta y espacios diseñados para garantizar una atención más segura, humana y eficiente.