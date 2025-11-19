Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 11:00

Empleos en Panamá 2025: CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes

CCIAP y MITRADEL publican nuevas vacantes en Panamá para diversos sectores. Conoce aquí los empleos disponibles y cómo aplicar.

Empleos en Panamá por MITRADEL y CCIAP

Empleos en Panamá por MITRADEL y CCIAP

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se mantienen abiertas posiciones en reconocidas empresas como Bodger Rent Car, PanamaCar Rental y Distribuidora Nacional de Empaques S.A.

Entre las oportunidades disponibles figuran cargos como:

  • Implementador y soporte logístico
  • Ejecutivo de ventas de productos bancarios
  • Customer Hunter
  • Analista de Datos - Operaciones
  • Supervisor comercial

Grimaldo señaló que la CCIAP busca impulsar la vinculación laboral entre empresas y ciudadanos, fortaleciendo el acceso a empleos formales a través de su portal digital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991159833395872162&partner=&hide_thread=false

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez, del MITRADEL, informó que el sitio www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Las posiciones disponibles incluyen perfiles técnicos, administrativos y profesionales, entre ellos:

Provincia de Panamá

  • Contador
  • Chapistero
  • Conductor bilingüe
  • Mensajero motorizado
  • Encargado de bodega
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991164463534203076&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Ajuste al salario mínimo: MITRADEL instala Comisión Nacional este sábado 15 de noviembre

Mitradel confirma cinco denuncias contra el call center Alorica y cuatro inspecciones en 2025

Hombre muere en riña dentro de bar en El Empalme de Changuinola

Recomendadas

Más Noticias