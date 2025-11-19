Empleos en Panamá 2025: CCIAP y MITRADEL anuncian vacantes

Empleos en Panamá por MITRADEL y CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se mantienen abiertas posiciones en reconocidas empresas como Bodger Rent Car, PanamaCar Rental y Distribuidora Nacional de Empaques S.A.

Entre las oportunidades disponibles figuran cargos como:

Implementador y soporte logístico

Ejecutivo de ventas de productos bancarios

Customer Hunter

Analista de Datos - Operaciones

Supervisor comercial

Grimaldo señaló que la CCIAP busca impulsar la vinculación laboral entre empresas y ciudadanos, fortaleciendo el acceso a empleos formales a través de su portal digital.

La @CCIYAP informa las principales oportunidades de empleo disponibles esta semana en su plataforma

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez, del MITRADEL, informó que el sitio www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Las posiciones disponibles incluyen perfiles técnicos, administrativos y profesionales, entre ellos:

Provincia de Panamá

Contador

Chapistero

Conductor bilingüe

Mensajero motorizado

Encargado de bodega