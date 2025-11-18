Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 15:05

Influencer y presentador de pódcast es aprehendido por fraude a la Caja de Ahorros

De acuerdo con las autoridades, el influencer y presentador de pódcast recibió una suma que supera los 30 mil dólares.

Ana Canto
Este martes 18 de noviembre, la Policía Nacional aprehendió a cinco personas presuntamente vinculadas a actos fraudulentos en perjuicio de la Caja de Ahorros. Entre los detenidos figura un influencer y presentador de un reconocido pódcast panameño.

Los allanamientos fueron realizados en los distritos de Panamá y San Miguelito. Las autoridades detallaron que la estafa supera los 700 mil dólares. De ese monto, el influencer detenido habría recibido un beneficio de 30 mil dólares.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación inició tras detectar a un grupo de personas que presentaba avalúos falsificados para obtener prioridad al solicitar préstamos hipotecarios.

Se espera que este miércoles 19 de noviembre todos los implicados comparezcan ante un juez de garantías.

