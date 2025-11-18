Influencer y presentador de pódcast es aprehendido por fraude a la Caja de Ahorros.

Este martes 18 de noviembre, la Policía Nacional aprehendió a cinco personas presuntamente vinculadas a actos fraudulentos en perjuicio de la Caja de Ahorros. Entre los detenidos figura un influencer y presentador de un reconocido pódcast panameño.
Le podría interesar: Christopher Cedalise, hijo de magistrado de la CSJ, es imputado en caso de tráfico internacional de drogas
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación inició tras detectar a un grupo de personas que presentaba avalúos falsificados para obtener prioridad al solicitar préstamos hipotecarios.
Se espera que este miércoles 19 de noviembre todos los implicados comparezcan ante un juez de garantías.