Aumento de pasaje en Taboga: Comisión interinstitucional dialogará para buscar solución

Una comisión interinstitucional, encabezada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y la secretaria de Asuntos Públicos y Gubernamentales, Mercedes González González, sostuvo una reunión con autoridades locales de Taboga y representantes de dos empresas marítimas para atender el creciente descontento de los moradores por el aumento del pasaje hacia la isla.

Durante el encuentro, realizado en la sede del Ministerio de la Presidencia, se concluyó que el siguiente paso será llevar el diálogo directamente a Taboga para escuchar a la comunidad, aclarar dudas y buscar acuerdos que permitan reactivar los viajes hacia y desde la isla. La visita está prevista antes del próximo viernes.

Las autoridades locales acordaron informar a los residentes sobre lo conversado y coordinar la fecha del encuentro comunitario. El objetivo principal es normalizar las operaciones, recuperar la actividad turística y hallar una solución al problema que ha afectado la movilidad de los taboganos.

Comisión dialogará con moradores de Taboga

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y la secretaria de Asuntos Públicos y Gubernamentales del ministerio, Mercedes González González sostuvieron una reunión con autoridades locales del distrito de Taboga y dos empresas marítimas que ofrecen el servicio de transporte a…

Los líderes comunitarios de Taboga solicitaron un ajuste en la tarifa que tome en cuenta la realidad económica de los residentes, enfatizando que la rebaja debe aplicarse únicamente al pasaje para los locales sin afectar la tarifa turística. Por su parte, las empresas marítimas argumentaron que el incremento responde al aumento de costos operativos, razón por la cual se vieron obligadas a modificar los precios. Actualmente, solo una empresa mantiene el servicio activo.

El viceministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Jorge Correa, destacó la importancia de mantener el diálogo abierto, señalando que se está trabajando en la reapertura del muelle mientras avanzan las negociaciones sobre tarifas o posibles beneficios para los residentes.

Posibles soluciones en evaluación

Entre las alternativas discutidas, Correa mencionó la posibilidad de impulsar, con apoyo del Ipacoop, la creación o formalización de una cooperativa de transporte local con la capacidad de adquirir sus propias naves. También se analizó la entrada de nuevas empresas interesadas en operar la ruta, lo que permitiría mayor oferta y, potencialmente, tarifas más competitivas.

"Mientras más oferta haya, mejor, porque habrá diferentes tarifas y tipos de embarcaciones, pero todas deben cumplir con los estándares de seguridad de la AMP", señaló Correa, recordando que Taboga es un destino prioritario del Plan Maestro de Turismo.