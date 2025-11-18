Meduca evalúa estrategias para reducir riesgos en escuelas de la Comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación ( Meduca ) informó que ha iniciado el análisis y diseño de estrategias para reducir situaciones de riesgo en más de 380 centros educativos de la Comarca Ngäbe Buglé, como parte de la planificación del año escolar 2026.

El tema fue discutido durante el Consejo de Directores, encabezado por la ministra de Educación, Lucy Molinar, y con la participación de más de 150 docentes y directores de la región, quienes expusieron las necesidades prioritarias de sus comunidades educativas.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad escolar en áreas donde la accesibilidad, las condiciones climáticas y las limitaciones de infraestructura representan un desafío permanente para estudiantes y docentes. Entre las líneas de trabajo se contemplan mejoras en logística, rutas escolares seguras, protocolos de emergencia y apoyo a escuelas de difícil acceso.

El Meduca reiteró su compromiso de trabajar junto a los directivos de la comarca para garantizar un año lectivo más seguro y con mejores condiciones para toda la comunidad educativa.