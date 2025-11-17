De acuerdo con el calendario escolar 2025 publicado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares cuentan con tres días libres durante lo que resta del tercer trimestre del año lectivo.
Calendario escolar 2025: Últimos días libres para los estudiantes del sector oficial y particular
Según el calendario escolar 2026, el primer trimestre iniciará el lunes 2 de marzo en todos los centros educativos oficiales y particulares.
Días libres para estudiantes durante el tercer trimestre
- Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
- Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Calendario escolar 2025: culminación del 3er trimestre
Tercer trimestre
- Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).
Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes
- Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).
Calendario escolar 2026
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.
