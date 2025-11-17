Panamá Nacionales -  17 de noviembre de 2025 - 10:15

Calendario escolar 2025: Últimos días libres para los estudiantes del sector oficial y particular

Según el calendario escolar 2026, el primer trimestre iniciará el lunes 2 de marzo en todos los centros educativos oficiales y particulares.

Días libres en el calendario escolar 2025.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar 2025 publicado por el Ministerio de Educación (MEDUCA), los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares cuentan con tres días libres durante lo que resta del tercer trimestre del año lectivo.

Días libres para estudiantes durante el tercer trimestre

  • Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
  • Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Calendario escolar 2025: culminación del 3er trimestre

Tercer trimestre

  • Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).

Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes

  • Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).

Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
