MEDUCA publica calendario del tercer trimestre escolar 2025

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer el calendario del tercer trimestre escolar 2025, incluyendo días libres, vacaciones y fechas de graduaciones. El periodo inicia el lunes 22 de septiembre y finaliza el viernes 19 de diciembre, abarcando 13 semanas para reforzar conocimientos y consolidar habilidades.
Calendario del tercer trimestre 2025 por MEDUCA
El periodo de Balance y Graduaciones se desarrollará del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025.
Los días libres establecidos en el calendario son:
- 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre – Fiestas Patrias
- 8 de diciembre – Día de la Madre
- 20 de diciembre – Día de Duelo Nacional
- 25 de diciembre – Navidad
Este calendario permitirá a estudiantes, docentes y familias planificar de manera anticipada actividades académicas y celebraciones escolares.