MEDUCA publica calendario del tercer trimestre escolar 2025

MEDUCA anuncia calendario del tercer trimestre 2025 en Panamá, con inicio el 22 de septiembre, días libres y fechas de graduaciones escolares.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) dio a conocer el calendario del tercer trimestre escolar 2025, incluyendo días libres, vacaciones y fechas de graduaciones. El periodo inicia el lunes 22 de septiembre y finaliza el viernes 19 de diciembre, abarcando 13 semanas para reforzar conocimientos y consolidar habilidades.

Calendario del tercer trimestre 2025 por MEDUCA

El periodo de Balance y Graduaciones se desarrollará del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025.

Los días libres establecidos en el calendario son:

  • 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre – Fiestas Patrias
  • 8 de diciembre – Día de la Madre
  • 20 de diciembre – Día de Duelo Nacional
  • 25 de diciembre – Navidad

Este calendario permitirá a estudiantes, docentes y familias planificar de manera anticipada actividades académicas y celebraciones escolares.

