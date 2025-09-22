MEDUCA publica calendario del tercer trimestre escolar 2025

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) dio a conocer el calendario del tercer trimestre escolar 2025, incluyendo días libres, vacaciones y fechas de graduaciones. El periodo inicia el lunes 22 de septiembre y finaliza el viernes 19 de diciembre, abarcando 13 semanas para reforzar conocimientos y consolidar habilidades.

Calendario del tercer trimestre 2025 por MEDUCA

Este lunes 22 de septiembre se inicia el tercer trimestre y finaliza el viernes 19 de diciembre.

Trece semanas para reforzar conocimientos y consolidar habilidades.



El periodo de Balance y Graduaciones se desarrollará del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025.

Los días libres establecidos en el calendario son:

3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre – Fiestas Patrias

– Fiestas Patrias 8 de diciembre – Día de la Madre

– Día de la Madre 20 de diciembre – Día de Duelo Nacional

– Día de Duelo Nacional 25 de diciembre – Navidad

Este calendario permitirá a estudiantes, docentes y familias planificar de manera anticipada actividades académicas y celebraciones escolares.