Seleccionados MEDUCA 2025: Concurso de Traslados 2026

El MEDUCA seleccionó a 805 docentes en el Concurso de Traslados 2026. Conoce las fechas de toma de posesión, restricciones y consecuencias por abandono de cargo

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que 805 docentes fueron seleccionados en el Concurso de Traslados por Puntuación, correspondiente al año escolar 2026. El proceso se llevó a cabo el 9 de julio de 2025, en cumplimiento del Texto Único del Decreto Ejecutivo 203 del 27 de septiembre de 1996.

Fechas de posesión de traslados

Los educadores deberán tomar posesión de sus nuevos cargos entre el 12 y el 18 de septiembre de 2025. Según el Artículo 87 del decreto, no se permitirán movimientos internos ni renuncias a los traslados asignados.

Consecuencias por incumplimiento

El MEDUCA advirtió que, si un docente no se presenta en el centro educativo asignado, se aplicará la figura de abandono de cargo, conforme al Artículo 92 de la normativa vigente.

Este concurso forma parte de las acciones de reordenamiento docente que cada año realiza el Ministerio para garantizar la cobertura en todo el país

