La Chorrera Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 10:33

Desfiles por el Aniversario de La Chorrera: fechas, horarios y todo lo que debes saber

La Chorrera celebra 170 años de fundación y, para conmemorar esta fecha, se han anunciado varios desfiles dirigidos a residentes y visitantes.

Imagen ilustrativa: Desfile en Panamá Viejo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Chorrera celebra 170 años de fundación y, para conmemorar esta fecha junto a los residentes del distrito y visitantes, se han anunciado diversas actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días, incluyendo los esperados desfiles folclóricos.

Gran desfile por el Aniversario de La Chorrera: fechas, horarios y todo lo que debes saber

Viernes 12 de septiembre

  • Desfile cívico por la Avenida Las Américas.

Sábado 13 de septiembre - 6:00 p.m.

  • Desfile de bandas independientes por la Avenida de Las Américas.

Domingo 14 de septiembre - 12:00 m.d.

  • Desfile entre pollerines y danzas. Gran cabalgata del west con Penélope Nanín y Los Diamantes Negros.
  • Segunda muestra de folclore - 3:00 p.m.
aniversariodelachorrera
Desfiles por el Aniversario de La Chorrera.

