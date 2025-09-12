Desfiles por el Aniversario de La Chorrera: fechas, horarios y todo lo que debes saber

La Chorrera celebra 170 años de fundación y, para conmemorar esta fecha junto a los residentes del distrito y visitantes, se han anunciado diversas actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días, incluyendo los esperados desfiles folclóricos.
Sábado 13 de septiembre - 6:00 p.m.
- Desfile de bandas independientes por la Avenida de Las Américas.
Domingo 14 de septiembre - 12:00 m.d.
- Desfile entre pollerines y danzas. Gran cabalgata del west con Penélope Nanín y Los Diamantes Negros.
- Segunda muestra de folclore - 3:00 p.m.