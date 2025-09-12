Panamá Oeste Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 09:01

Aprehenden a segundo sospechoso del femicidio de mujer en Los Higo, Herrera

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 26 años vinculado al femicidio de una mujer de 62 años en Los Higo de Parita.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó la aprehensión de un segundo sospechoso relacionado con el femicidio de una mujer de 62 años ocurrido el pasado 1 de septiembre en Los Higo, distrito de Parita, provincia de Herrera.

Continúan las investigaciones del femicidio en coordinación con autoridades judiciales

El detenido, de 26 años, fue ubicado en una residencia del corregimiento de Guadalupe, donde las autoridades también decomisaron indicios tecnológicos que podrían ser clave en la investigación.

Las acciones de investigación continúan de manera coordinada con las autoridades judiciales, mientras las autoridades refuerzan los operativos para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

