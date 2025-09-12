Trabajo en Panamá: estas son las regiones con más oportunidades de empleo en este momento

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer nuevas oportunidades laborales disponibles en sus portales Panacamara.com y empleospanama.gob.pa , destacando que las vacantes se concentran principalmente en la ciudad de Panamá, pero también se extienden hacia provincias como Colón y Chiriquí.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente hay puestos en empresas como INBASA, PNUD, Arcas Servicios de Recursos Humanos y Budget Rent A Car. Entre las posiciones disponibles figuran:

Supervisor de Bodega Junior

Asistente administrativo y cuentas por pagar

Oficial de programa asociado (con título universitario)

Vendedor mayorista de rutas (Chiriquí)

Agente de ventas bilingüe

Ofertas de empleo en MITRADEL

El portal empleospanama.gob.pa mantiene listados en diversos sectores, con énfasis en la provincia de Panamá y oportunidades en otras regiones. Entre las vacantes se encuentran:

mitradel-empleo MITRADEL

Asistente administrativo de ventas

Picker o preparador

Técnico en prevenciones laborales

Analista de datos

Inspector ambiental

Asesor de camiones

Asistente de ingeniería ambiental

Jefe de taller

Desarrollador Java

Ingeniero de software

Gerente de categoría

Líder de montaje

Desarrollador de sistemas (con experiencia en planilla)

Técnico de planta

Ayudante general (Colón)

Regiones con más movimiento laboral

Actualmente, Panamá Centro concentra la mayor parte de las vacantes, especialmente en áreas administrativas, tecnológicas y de logística. Chiriquí mantiene oportunidades en ventas y comercio, mientras que Colón presenta demanda en el sector industrial y operativo.

Con esta oferta activa, tanto la empresa privada como el sector público buscan impulsar la empleabilidad en el país, brindando alternativas para profesionales, técnicos y mano de obra general.