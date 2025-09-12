Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 08:00

Trabajo en Panamá: estas son las regiones con más oportunidades de empleo en este momento

Descubre las regiones de Panamá con más oportunidades de empleo en 2025. La CCIAP y MITRADEL ofrecen vacantes en sectores como logística, tecnología y ventas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer nuevas oportunidades laborales disponibles en sus portales Panacamara.com y empleospanama.gob.pa, destacando que las vacantes se concentran principalmente en la ciudad de Panamá, pero también se extienden hacia provincias como Colón y Chiriquí.

Vacantes destacadas en la CCIAP

De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente hay puestos en empresas como INBASA, PNUD, Arcas Servicios de Recursos Humanos y Budget Rent A Car. Entre las posiciones disponibles figuran:

  • Supervisor de Bodega Junior
  • Asistente administrativo y cuentas por pagar
  • Oficial de programa asociado (con título universitario)
  • Vendedor mayorista de rutas (Chiriquí)
  • Agente de ventas bilingüe

Ofertas de empleo en MITRADEL

El portal empleospanama.gob.pa mantiene listados en diversos sectores, con énfasis en la provincia de Panamá y oportunidades en otras regiones. Entre las vacantes se encuentran:

mitradel-empleo
  • Asistente administrativo de ventas
  • Picker o preparador
  • Técnico en prevenciones laborales
  • Analista de datos
  • Inspector ambiental
  • Asesor de camiones
  • Asistente de ingeniería ambiental
  • Jefe de taller
  • Desarrollador Java
  • Ingeniero de software
  • Gerente de categoría
  • Líder de montaje
  • Desarrollador de sistemas (con experiencia en planilla)
  • Técnico de planta
  • Ayudante general (Colón)

Regiones con más movimiento laboral

Actualmente, Panamá Centro concentra la mayor parte de las vacantes, especialmente en áreas administrativas, tecnológicas y de logística. Chiriquí mantiene oportunidades en ventas y comercio, mientras que Colón presenta demanda en el sector industrial y operativo.

Con esta oferta activa, tanto la empresa privada como el sector público buscan impulsar la empleabilidad en el país, brindando alternativas para profesionales, técnicos y mano de obra general.

