Trabajo en Panamá: estas son las regiones con más oportunidades de empleo en este momento

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer nuevas oportunidades laborales disponibles en sus portales Panacamara.com y empleospanama.gob.pa, destacando que las vacantes se concentran principalmente en la ciudad de Panamá, pero también se extienden hacia provincias como Colón y Chiriquí.
Vacantes destacadas en la CCIAP
De acuerdo con María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente hay puestos en empresas como INBASA, PNUD, Arcas Servicios de Recursos Humanos y Budget Rent A Car. Entre las posiciones disponibles figuran:
- Supervisor de Bodega Junior
- Asistente administrativo y cuentas por pagar
- Oficial de programa asociado (con título universitario)
- Vendedor mayorista de rutas (Chiriquí)
- Agente de ventas bilingüe
Ofertas de empleo en MITRADEL
El portal empleospanama.gob.pa mantiene listados en diversos sectores, con énfasis en la provincia de Panamá y oportunidades en otras regiones. Entre las vacantes se encuentran:
- Asistente administrativo de ventas
- Picker o preparador
- Técnico en prevenciones laborales
- Analista de datos
- Inspector ambiental
- Asesor de camiones
- Asistente de ingeniería ambiental
- Jefe de taller
- Desarrollador Java
- Ingeniero de software
- Gerente de categoría
- Líder de montaje
- Desarrollador de sistemas (con experiencia en planilla)
- Técnico de planta
- Ayudante general (Colón)
Regiones con más movimiento laboral
Actualmente, Panamá Centro concentra la mayor parte de las vacantes, especialmente en áreas administrativas, tecnológicas y de logística. Chiriquí mantiene oportunidades en ventas y comercio, mientras que Colón presenta demanda en el sector industrial y operativo.
Con esta oferta activa, tanto la empresa privada como el sector público buscan impulsar la empleabilidad en el país, brindando alternativas para profesionales, técnicos y mano de obra general.