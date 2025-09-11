MINSA reduce en 70% tarifa de inscripción de alimentos para Mipymes en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) estableció, mediante resolución, una tarifa preferencial para el registro sanitario de alimentos destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que representa una reducción de hasta el 70% en comparación con el costo anterior de B/.400.00 por producto.
MINSA fija tarifas preferenciales para el registro sanitario de alimentos
Según la resolución, las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:
- Microempresas (facturación anual hasta B/.150,000 y hasta 10 colaboradores): B/.115.00 por producto.
- Pequeñas empresas (facturación entre B/.150,000.01 y B/.1,000,000): B/.120.00 por producto.
- Medianas empresas (ingresos hasta B/.1,250,000): B/.125.00 por producto.
Las medianas empresas con ingresos superiores a B/.1,250,001 deberán pagar la tarifa regular vigente para el registro sanitario de alimentos.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que anteriormente las Mipymes debían pagar más de B/.400 por cada producto, mientras que con esta resolución el costo será considerablemente menor. Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la competitividad de las Mipymes, que representan un pilar clave en la economía panameña.