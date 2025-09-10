Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 14:54

Feria de carnet blanco y verde el 20 de septiembre: conoce los puntos y horario de atención

MINSA informó que se llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde el próximo sábado 20 de septiembre.

Feria de carnet blanco y verde.

Ana Canto
Ana Canto
El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde el próximo sábado 20 de septiembre, en dos puntos: centro de salud de Kuna Nega y en el Minsa Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini, en Las Garzas de Pacora.

Feria de carnet en el Centro de Salud de Kuna Nega

Feria de carnet blanco - 7:00 a.m.

  • Costo: B/. 25.00
  • Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Una foto tamaño carnet

Feria de carnet verde - 7:00 a.m.

  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente
Feria de carnet blanco y verde en Kuna Nega.

Feria de carnet blanco en Las Garzas - 7:00 a.m.

  • 100 cupos disponibles
  • Costo: B/. 25.00
  • Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces y orina en envases adecuados
  • Una foto tamaño carnet
Feria de carnet blanco del MINSA en Las Garzas de Pacora.

