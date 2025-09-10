Feria de carnet blanco y verde el 20 de septiembre: conoce los puntos y horario de atención

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se llevará a cabo una feria de carnet blanco y verde el próximo sábado 20 de septiembre, en dos puntos: centro de salud de Kuna Nega y en el Minsa Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini, en Las Garzas de Pacora.
Feria de carnet verde - 7:00 a.m.
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente
Feria de carnet blanco en Las Garzas - 7:00 a.m.
- 100 cupos disponibles
- Costo: B/. 25.00
- Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces y orina en envases adecuados
- Una foto tamaño carnet