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Cuerpo de Bomberos conmemora los 112 años de La Tragedia de El Polvorín

Los 112 años de La Tragedia de El Polvorín fueron conmemorados este martes por el Benemérito Cuerpo de Bomberos con una ceremonia en la Plaza 5 de Mayo. Además, se realizó la colocación de ofrendas florales en el monumento en honor a los seis bomberos que perdieron la vida la madrugada del 5 de mayo de 1914, durante un incendio y explosión que destruyó el edificio llamado El Polvorín.