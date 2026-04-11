Aparatoso accidente entre bus y camión en Chepo deja siete heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en el entronque hacia Chepo, involucrando a un bus de la ruta Chepo-Panamá y un camión de carga.

El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro dejó un saldo de siete personas heridas y un conductor atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.

Unidades de rescate de las estaciones de Tanara y San Martín utilizaron herramientas hidráulicas de expansión y corte para liberar al conductor.

Tras las labores de extracción, los heridos de gravedad fueron trasladados de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, mientras que los pacientes con lesiones leves fueron remitidos al Hospital Regional de Chepo.