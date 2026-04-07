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Cuerpo de Bomberos investiga causas de explosión de camiones cisterna en La Boca

Personal de Dinasepi del Cuerpo de Bomberos ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca, y que ha causado el cierre temporal del Puente de las Américas. El capitán del Cuerpo de Bomberos, Caleb Rodríguez, confirmó que en el lugar falleció una persona y otras dos sufrieron quemaduras de primer grado. Dos bomberos que resultaron afectados durante las labores de extinción se encuentran estables.