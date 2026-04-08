Puente de Las Américas seguirá bajo monitoreo por 7 días tras reapertura

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Puente de Las Américas continuará bajo monitoreo constante durante los próximos siete días, luego de su reapertura parcial tras la explosión e incendio de camiones cisterna registrados en el sector de La Boca.
- Motocicletas
- Autos sedanes
- Camionetas
- Microbuses
- Buses tipo coaster
Contenido relacionado: Puente de las Américas: ministra de Trabajo señala irregularidades laborales tras incendio
Mientras tanto, se mantiene la restricción para:
- Camiones de carga
- Buses grandes (incluidos “diablos rojos”)
- Vehículos pesados en general
Solo se permite el paso de vehículos de emergencia.
Puente de Las Américas: Evaluación técnica en curso
La inspección fue realizada por una comisión interinstitucional integrada por:
- MOP
- Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
- Universidad Tecnológica de Panamá
- Autoridad del Canal de Panamá
- Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
- Otras entidades técnicas
Monitoreo durante 7 días
El MOP realizará un seguimiento del comportamiento estructural del puente, que incluye:
- Mediciones topográficas
- Ensayos técnicos
- Evaluación de cargas
“Después de siete días revisaremos nuevamente qué tipo de vehículos pueden circular”, indicó el ministro.
Límite de carga y medidas preventivas
Aunque el daño no parece ser grave, las autoridades han establecido medidas de precaución:
- No exceder las 10 toneladas de carga
- Evitar sobrecargar la estructura
- Mantener evaluaciones constantes
El titular del MOP también señaló que la Autoridad del Canal de Panamá ya desarrolla un proyecto integral de revisión del puente, el cual permitirá definir futuras reparaciones o trabajos de mantenimiento.