Puente de Las Américas seguirá bajo monitoreo por 7 días tras reapertura

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Puente de Las Américas continuará bajo monitoreo constante durante los próximos siete días, luego de su reapertura parcial tras la explosión e incendio de camiones cisterna registrados en el sector de La Boca.

El ministro José Luis Andrade explicó que, tras la evaluación técnica, se autorizó el paso únicamente a:

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Motocicletas

Autos sedanes

Camionetas

Microbuses

Buses tipo coaster

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Mientras tanto, se mantiene la restricción para:

Camiones de carga

Buses grandes (incluidos “diablos rojos”)

Vehículos pesados en general

Solo se permite el paso de vehículos de emergencia.

Agentes (Senan) cierran el acceso vehicular al puente de las Américas debido a un incendio de camiones cisternas este lunes en (Panamá). Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas tras el incendio de tres camiones de combustible en la parte inferior de las estructuras del Puente de las Américas, el más antiguo de los que cruzan el Canal de Panamá en el lado del Pacífico, provocando su cierre. EFE/ Bienvenido Velasco

Puente de Las Américas: Evaluación técnica en curso

La inspección fue realizada por una comisión interinstitucional integrada por:

MOP

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Universidad Tecnológica de Panamá

Autoridad del Canal de Panamá

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre

Otras entidades técnicas

Monitoreo durante 7 días

El MOP realizará un seguimiento del comportamiento estructural del puente, que incluye:

Mediciones topográficas

Ensayos técnicos

Evaluación de cargas

“Después de siete días revisaremos nuevamente qué tipo de vehículos pueden circular”, indicó el ministro.

inspeccion puente de las americas

Límite de carga y medidas preventivas

Aunque el daño no parece ser grave, las autoridades han establecido medidas de precaución:

No exceder las 10 toneladas de carga

Evitar sobrecargar la estructura

Mantener evaluaciones constantes

El titular del MOP también señaló que la Autoridad del Canal de Panamá ya desarrolla un proyecto integral de revisión del puente, el cual permitirá definir futuras reparaciones o trabajos de mantenimiento.