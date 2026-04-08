Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 08:18

Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón

El presidente Mulino sanciona la ley que crea el Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón y fija su organización y fecha oficial.

Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo

Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo

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Presidente sanciona ley y crea nueva entidad

Con esta normativa, el patronato será el encargado de:

  • Organizar el festival
  • Garantizar su realización anual
  • Administrar los recursos asignados por el Estado

El objetivo principal es conservar, promover y fortalecer esta manifestación cultural, que forma parte de la identidad del distrito de Antón.

¿Quiénes integran el patronato?

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La ley establece que el patronato estará conformado por representantes de:

  • Ministerio de Cultura
  • Autoridad de Turismo de Panamá
  • Consejo Municipal de Antón
  • Municipio de Antón
  • Junta Comunal de Antón cabecera
  • Dos representantes de asociaciones cívicas
  • Un especialista en folclore designado por el Ministerio de Cultura

Financiamiento y promoción

La normativa también establece que:

  • La Autoridad de Turismo asignará fondos para promoción turística
  • El Municipio de Antón aportará una partida anual
  • Se mantendrán los recursos ya contemplados en leyes anteriores

Esto permitirá fortalecer el festival como atractivo cultural y turístico nacional.

Cambios en la fecha oficial del festival

La ley modifica disposiciones previas y establece que:

  • El 15 de octubre será declarado Día Cívico y de Fiesta Folclórica
  • El festival se celebrará durante la segunda y tercera semana de octubre

El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón es una de las expresiones más emblemáticas del folclore panameño, destacándose por sus danzas, vestuarios y tradiciones que han pasado de generación en generación.

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