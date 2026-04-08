Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón

Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sancionó la Ley 516 del 7 de abril de 2026, que crea oficialmente el Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón, una de las tradiciones folclóricas más representativas de la provincia de Coclé.

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Presidente sanciona ley y crea nueva entidad

Con esta normativa, el patronato será el encargado de:

Organizar el festival

Garantizar su realización anual

Administrar los recursos asignados por el Estado

El objetivo principal es conservar, promover y fortalecer esta manifestación cultural, que forma parte de la identidad del distrito de Antón.

¿Quiénes integran el patronato?

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La ley establece que el patronato estará conformado por representantes de:

Ministerio de Cultura

Autoridad de Turismo de Panamá

Consejo Municipal de Antón

Municipio de Antón

Junta Comunal de Antón cabecera

Dos representantes de asociaciones cívicas

Un especialista en folclore designado por el Ministerio de Cultura

Financiamiento y promoción

La normativa también establece que:

La Autoridad de Turismo asignará fondos para promoción turística

El Municipio de Antón aportará una partida anual

Se mantendrán los recursos ya contemplados en leyes anteriores

Esto permitirá fortalecer el festival como atractivo cultural y turístico nacional.

Cambios en la fecha oficial del festival

La ley modifica disposiciones previas y establece que:

El 15 de octubre será declarado Día Cívico y de Fiesta Folclórica

será declarado El festival se celebrará durante la segunda y tercera semana de octubre

El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón es una de las expresiones más emblemáticas del folclore panameño, destacándose por sus danzas, vestuarios y tradiciones que han pasado de generación en generación.