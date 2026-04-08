Presidente sanciona ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 516 del 7 de abril de 2026, que crea oficialmente el Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón, una de las tradiciones folclóricas más representativas de la provincia de Coclé.
Presidente sanciona ley y crea nueva entidad
Con esta normativa, el patronato será el encargado de:
- Organizar el festival
- Garantizar su realización anual
- Administrar los recursos asignados por el Estado
El objetivo principal es conservar, promover y fortalecer esta manifestación cultural, que forma parte de la identidad del distrito de Antón.
¿Quiénes integran el patronato?
La ley establece que el patronato estará conformado por representantes de:
- Ministerio de Cultura
- Autoridad de Turismo de Panamá
- Consejo Municipal de Antón
- Municipio de Antón
- Junta Comunal de Antón cabecera
- Dos representantes de asociaciones cívicas
- Un especialista en folclore designado por el Ministerio de Cultura
Financiamiento y promoción
La normativa también establece que:
- La Autoridad de Turismo asignará fondos para promoción turística
- El Municipio de Antón aportará una partida anual
- Se mantendrán los recursos ya contemplados en leyes anteriores
Esto permitirá fortalecer el festival como atractivo cultural y turístico nacional.
Cambios en la fecha oficial del festival
La ley modifica disposiciones previas y establece que:
- El 15 de octubre será declarado Día Cívico y de Fiesta Folclórica
- El festival se celebrará durante la segunda y tercera semana de octubre
El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón es una de las expresiones más emblemáticas del folclore panameño, destacándose por sus danzas, vestuarios y tradiciones que han pasado de generación en generación.