Orden Belisario Porras: Gobierno actualiza norma y crea ley

El Consejo de Gabinete aprobó la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley N.° 15-25, que busca crear y actualizar las normas de la Orden Nacional Belisario Porras Barahona, uno de los reconocimientos más importantes del país.
¿Qué cambia con esta nueva propuesta?
La iniciativa plantea:
- Elevar la condecoración al rango de ley
- Derogar el Decreto de Gabinete N.° 132 de 1970
- Actualizar las normas para su otorgamiento
El objetivo es modernizar el marco legal que regula este reconocimiento nacional.
Un homenaje a Belisario Porras Barahona
La condecoración lleva el nombre de uno de los tres veces presidentes de Panamá y figura clave en la construcción de la República.
Con esta actualización, el Estado busca:
- Exaltar su legado histórico
- Reconocer a ciudadanos ejemplares
- Reafirmar valores cívicos y patrióticos
Ajustes a una norma de más de 50 años
Aunque el proyecto mantiene gran parte de la estructura del decreto original de 1970, incorpora:
- Adecuaciones jurídicas
- Actualización de criterios
- Mayor claridad en el proceso de otorgamiento
Esto responde a la necesidad de adaptar la normativa a los estándares actuales.