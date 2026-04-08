Orden Belisario Porras: Gobierno actualiza norma y crea ley

Gobierno propone nueva ley para la Orden Belisario Porras

El Consejo de Gabinete aprobó la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley N.° 15-25, que busca crear y actualizar las normas de la Orden Nacional Belisario Porras Barahona , uno de los reconocimientos más importantes del país.

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¿Qué cambia con esta nueva propuesta?

La iniciativa plantea:

Elevar la condecoración al rango de ley

Derogar el Decreto de Gabinete N.° 132 de 1970

Actualizar las normas para su otorgamiento

El objetivo es modernizar el marco legal que regula este reconocimiento nacional.

Un homenaje a Belisario Porras Barahona

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La condecoración lleva el nombre de uno de los tres veces presidentes de Panamá y figura clave en la construcción de la República.

Con esta actualización, el Estado busca:

Exaltar su legado histórico

Reconocer a ciudadanos ejemplares

Reafirmar valores cívicos y patrióticos

Ajustes a una norma de más de 50 años

Aunque el proyecto mantiene gran parte de la estructura del decreto original de 1970, incorpora:

Adecuaciones jurídicas

Actualización de criterios

Mayor claridad en el proceso de otorgamiento

Esto responde a la necesidad de adaptar la normativa a los estándares actuales.