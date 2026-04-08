Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 08:32

Orden Belisario Porras: Gobierno actualiza norma y crea ley

Gobierno propone nueva ley para la Orden Belisario Porras, actualizando normas y derogando decreto de 1970 en Panamá.

Gobierno propone nueva ley para la Orden Belisario Porras

Gobierno propone nueva ley para la Orden Belisario Porras

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley N.° 15-25, que busca crear y actualizar las normas de la Orden Nacional Belisario Porras Barahona, uno de los reconocimientos más importantes del país.

¿Qué cambia con esta nueva propuesta?

La iniciativa plantea:

  • Elevar la condecoración al rango de ley
  • Derogar el Decreto de Gabinete N.° 132 de 1970
  • Actualizar las normas para su otorgamiento

El objetivo es modernizar el marco legal que regula este reconocimiento nacional.

Un homenaje a Belisario Porras Barahona

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La condecoración lleva el nombre de uno de los tres veces presidentes de Panamá y figura clave en la construcción de la República.

Con esta actualización, el Estado busca:

  • Exaltar su legado histórico
  • Reconocer a ciudadanos ejemplares
  • Reafirmar valores cívicos y patrióticos

Ajustes a una norma de más de 50 años

Aunque el proyecto mantiene gran parte de la estructura del decreto original de 1970, incorpora:

  • Adecuaciones jurídicas
  • Actualización de criterios
  • Mayor claridad en el proceso de otorgamiento

Esto responde a la necesidad de adaptar la normativa a los estándares actuales.

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