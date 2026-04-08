Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 08:42

Panamá adopta Convención del Metro para fortalecer mediciones

Gabinete aprueba proyecto para que Panamá adopte la Convención del Metro y participe plenamente en organismos internacionales de metrología.

Panamá adopta Convención del Metro

Panamá adopta Convención del Metro

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 11-26 que adopta la Convención del Metro, con el objetivo de integrar plenamente a Panamá en los mecanismos internacionales que garantizan la trazabilidad, uniformidad y comparabilidad de las mediciones científicas y técnicas.

El acuerdo, firmado en París el 20 de mayo de 1875 y modificado en 1921, estableció las bases del sistema internacional de metrología y creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas.

Este sistema permite:

  • Comparar mediciones entre países
  • Garantizar precisión en estándares científicos
  • Mantener uniformidad en unidades de medida

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Impacto para Panamá

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La aprobación del proyecto busca fortalecer la infraestructura nacional de calidad, lo cual es clave para:

  • Competitividad económica
  • Innovación tecnológica
  • Desarrollo industrial
  • Protección del consumidor
  • Seguridad y salud pública

Además, permitirá que el país participe activamente en organismos internacionales relacionados con la metrología.

Participación en organismos internacionales

La convención establece derechos y obligaciones para los Estados miembros, incluyendo:

  • Participación en la Conferencia General de Pesas y Medidas
  • Integración al Comité Internacional de Pesas y Medidas
  • Contribuciones financieras basadas en la población de cada país

Panamá busca ser miembro pleno de organismo de metrología

En la misma sesión, el Gabinete también aprobó el proyecto de ley N.° 12-26 para que el país se convierta en miembro pleno de la Organización Internacional de Metrología Legal.

Actualmente Panamá participa como miembro correspondiente, lo que limita su capacidad de decisión.

Con la membresía plena el país podrá:

  • Tener voz y voto en la conferencia internacional
  • Participar en comités técnicos
  • Contribuir en la elaboración de normas internacionales

Rol del Centro Nacional de Metrología

El Centro Nacional de Metrología de Panamá será el encargado de asumir los costos de la membresía y actuar como punto de contacto técnico y científico ante la OIML y la BIPM.

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