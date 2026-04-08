Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy miércoles 8 de abril

La Ronda de Ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa al rojo vivo, con victorias clave de Chiriquí y Panamá Oeste que los acercan a la clasificación a semifinales.

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Chiriquí 5-0 Veraguas

Panamá Oeste 7-0 Darién

Estado de las series ronda de 8:

Veraguas lidera 2-1 sobre Chiriquí

Panamá Oeste lidera 2-1 sobre Darién

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Partidos para hoy miércoles 8 de abril

Todos los encuentros se jugarán desde las 7:00 p.m.:

Chiriquí vs Veraguas

Panamá Oeste vs Darién

Bocas del Toro vs Coclé

Colón vs Herrera

Series en juego

Las series se disputan al mejor de cinco partidos, por lo que:

Una victoria más puede definir clasificados

Los equipos están bajo presión máxima

Panorama del torneo

Tras varios juegos intensos:

Algunas series están cerca de definirse

Otras mantienen alta competitividad

La lucha por los cuatro cupos a semifinales sigue abierta.