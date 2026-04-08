Béisbol Deportes -  8 de abril de 2026 - 07:20

Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy miércoles 8 de abril

Resultados y partidos del Béisbol Mayor 2026 hoy 8 de abril. Así van las series de la Ronda de Ocho en Panamá.

Béisbol Mayor 2026

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Fedebeis
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Ronda de Ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa al rojo vivo, con victorias clave de Chiriquí y Panamá Oeste que los acercan a la clasificación a semifinales.

Béisbol mayor: resultados del martes 7 de abril

La jornada dejó dos blanqueadas contundentes:

  • Chiriquí 5-0 Veraguas
  • Panamá Oeste 7-0 Darién

Estado de las series ronda de 8:

  • Veraguas lidera 2-1 sobre Chiriquí
  • Panamá Oeste lidera 2-1 sobre Darién
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Partidos para hoy miércoles 8 de abril

Todos los encuentros se jugarán desde las 7:00 p.m.:

  • Chiriquí vs Veraguas
  • Panamá Oeste vs Darién
  • Bocas del Toro vs Coclé
  • Colón vs Herrera

Series en juego

Las series se disputan al mejor de cinco partidos, por lo que:

  • Una victoria más puede definir clasificados
  • Los equipos están bajo presión máxima

Panorama del torneo

Tras varios juegos intensos:

  • Algunas series están cerca de definirse
  • Otras mantienen alta competitividad

La lucha por los cuatro cupos a semifinales sigue abierta.

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