Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy miércoles 8 de abril

La Ronda de Ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa al rojo vivo, con victorias clave de Chiriquí y Panamá Oeste que los acercan a la clasificación a semifinales.
- Chiriquí 5-0 Veraguas
- Panamá Oeste 7-0 Darién
Estado de las series ronda de 8:
- Veraguas lidera 2-1 sobre Chiriquí
- Panamá Oeste lidera 2-1 sobre Darién
Partidos para hoy miércoles 8 de abril
Todos los encuentros se jugarán desde las 7:00 p.m.:
- Chiriquí vs Veraguas
- Panamá Oeste vs Darién
- Bocas del Toro vs Coclé
- Colón vs Herrera
Series en juego
Las series se disputan al mejor de cinco partidos, por lo que:
- Una victoria más puede definir clasificados
- Los equipos están bajo presión máxima
Panorama del torneo
Tras varios juegos intensos:
- Algunas series están cerca de definirse
- Otras mantienen alta competitividad
La lucha por los cuatro cupos a semifinales sigue abierta.