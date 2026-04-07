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Puente de Las Américas, sucesos que han obligado a su cierre

Durante años el Puente de Las Américas ha sido utilizado por los panameños, tras su inauguración en 1961, y con el paso de los años se han generado incidentes que han obligado a su cierre. El primero de ello el 24 de mayo de 1971, cuando un bus de la ruta La Chorrera Panamá cayó al vacío, provocando el fallecimiento de 48 personas.