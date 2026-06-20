Panamá Nacionales -  20 de junio de 2026 - 10:03

Puente de las Américas registrará cierres del 22 al 23 de junio por trabajos

El MOP informó que se realizarán trabajos de instalación de banderas en el Puente de las Américas durante dos días.

Banderas del Puente de las Américas.

Banderas del Puente de las Américas.

Ministerio de la Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, del 22 al 23 de junio, se realizarán trabajos de instalación de banderas en el Puente de las Américas. Debido a estas labores, se registrarán cierres parciales en los carriles que van desde Panamá Oeste hacia la capital.

Detalles de los trabajos:

  • Horario: Las labores se llevarán a cabo en un horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m.

  • Afectación vial: Se intervendrán dos carriles en dirección a la ciudad de Panamá para permitir el despliegue del equipo requerido.

  • Seguridad: La zona contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial.

Se exhorta a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y a mantener una velocidad máxima de 40 km/h al aproximarse al área de los trabajos.

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