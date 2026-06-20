Puente de las Américas registrará cierres del 22 al 23 de junio por trabajos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, del 22 al 23 de junio, se realizarán trabajos de instalación de banderas en el Puente de las Américas. Debido a estas labores, se registrarán cierres parciales en los carriles que van desde Panamá Oeste hacia la capital.
El Ministerio de Obras Públicas, @MOPPma, informó que se estarán realizando trabajos de instalación de banderas en el Puente de las Américas, por lo que será necesario efectuar cierres parciales el lunes 22 y martes 23 de junio de 2026.— Telemetro Reporta (@TReporta) June 20, 2026
Estos cierres se efctuarán en horario de… pic.twitter.com/sPf0Zm8TeJ