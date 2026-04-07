Panamá Nacionales -  7 de abril de 2026 - 14:34

Agroferias del IMA: lugares para alimentos a bajo costo el 8 y 9 de abril en todo el país

Consulta los puntos de las agroferias del IMA este miércoles 8 y jueves 9 de abril en Panamá. Compra alimentos baratos en diferentes provincias.

Las agroferias del IMA siguen recorriendo todo el país. 

@IMA
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este miércoles 8 y jueves de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.

Estas jornadas ofrecen productos esenciales como arroz y otros alimentos de primera necesidad, convirtiéndose en una opción clave para ahorrar en el hogar.

Miércoles 8 de abril - Agroferias del IMA

Los Santos

  • Salón de la Junta Comunal de La Palma, distrito de Las Tablas

Panamá Este

  • Centro Deportivo Rubén Darío de Paredes, en la 24 de diciembre, distrito de Panamá
  • Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo

Panamá Oeste

  • Cancha multiuso de Naos (frente a los tanques de agua), en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera

Chiriquí

  • Frente al Municipio de Boquete, distrito de Boquete

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita

Veraguas

  • Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato
  • Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná
Recomendaciones para asistir

El IMA recuerda a los asistentes:

  • Llevar cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos

Las agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades del interior del país.

En esta nota:
