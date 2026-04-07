Agroferias del IMA: lugares para alimentos a bajo costo el 8 y 9 de abril en todo el país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este miércoles 8 y jueves de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.
Estas jornadas ofrecen productos esenciales como arroz y otros alimentos de primera necesidad, convirtiéndose en una opción clave para ahorrar en el hogar.
Miércoles 8 de abril - Agroferias del IMA
Los Santos
- Salón de la Junta Comunal de La Palma, distrito de Las Tablas
Panamá Este
- Centro Deportivo Rubén Darío de Paredes, en la 24 de diciembre, distrito de Panamá
- Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo
Panamá Oeste
- Cancha multiuso de Naos (frente a los tanques de agua), en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera
Chiriquí
- Frente al Municipio de Boquete, distrito de Boquete
Herrera
- Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita
Veraguas
- Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato
- Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná
Recomendaciones para asistir
El IMA recuerda a los asistentes:
- Llevar cédula
- Usar bolsas reutilizables
- Llegar temprano para aprovechar los productos
Las agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades del interior del país.