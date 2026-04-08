Calle 7 Panamá: eliminan a Moana y Rigo del campo de batalla

El programa Calle 7 Panamá vivió una jornada intensa marcada por eliminaciones y la suspensión de su competencia, tras los hechos registrados en el Puente de Las Américas.
Calle 7 Panamá: Moana se despide del equipo amarillo
En la competencia femenina de nominadas, Moana Hosanna Arauz quedó eliminada del “campo de batalla”, tras una participación destacada.
La competidora se despidió luego de demostrar entrega, esfuerzo y determinación hasta el final, ganándose el reconocimiento del público.
Rigo también queda fuera
Por parte del equipo rojo, Rigo se convirtió en el eliminado de la jornada.
El participante, considerado uno de los novatos con mayor potencial, no logró superar la prueba definitiva, despidiéndose de la competencia tras aportar al desempeño de su equipo.
Suspenden competencia en Calle 7 por situación nacional
La producción del programa informó que la competencia del lunes fue suspendida debido a la cobertura informativa relacionada con la situación en el Puente de Las Américas.
Regresa la programación este martes
El programa retomará su transmisión regular este martes 7 de abril, con nuevas competencias y la continuidad del programa.