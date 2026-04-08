¿Tienes licencia vencida en Panamá? ATTT advierte multa y posible retención del vehículo

Conducir con la licencia vencida o no portarla en Panamá puede salir caro. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advierte que estas faltas están sancionadas con multas y hasta la retención del vehículo, según el Reglamento de Tránsito vigente.

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De acuerdo con la normativa:

Multa: B/.50.00

B/.50.00 Medida adicional: posible retención del vehículo

Esta infracción está contemplada en el reglamento de tránsito y aplica tanto a panameños como a extranjeros con residencia.

Conductas prohibidas al conducir

El reglamento también prohíbe:

Portar una licencia deteriorada o ilegible

Usar una licencia que no corresponda al tipo de vehículo

Manejar con licencia vencida, suspendida o cancelada

No portar la licencia al momento de conducir

El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

¿Cuánto dura la licencia en Panamá?

Conducir sin licencia, falta más común que amerita remoción de vehículo. Foto/ATTT

La vigencia depende de la edad del conductor:

Conductores en general: 4 años

4 años Mayores de 70 años: deben renovarla cada 2 años

Recomendación clave

Las autoridades reiteran a los conductores: