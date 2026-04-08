¿Tienes licencia vencida en Panamá? ATTT advierte multa y posible retención del vehículo

Conducir con la licencia vencida o no portarla en Panamá puede salir caro. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advierte que estas faltas están sancionadas con multas y hasta la retención del vehículo, según el Reglamento de Tránsito vigente.
De acuerdo con la normativa:
- Multa: B/.50.00
- Medida adicional: posible retención del vehículo
Esta infracción está contemplada en el reglamento de tránsito y aplica tanto a panameños como a extranjeros con residencia.
Conductas prohibidas al conducir
El reglamento también prohíbe:
- Portar una licencia deteriorada o ilegible
- Usar una licencia que no corresponda al tipo de vehículo
- Manejar con licencia vencida, suspendida o cancelada
- No portar la licencia al momento de conducir
El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y administrativas.
¿Cuánto dura la licencia en Panamá?
La vigencia depende de la edad del conductor:
- Conductores en general: 4 años
- Mayores de 70 años: deben renovarla cada 2 años
Recomendación clave
Las autoridades reiteran a los conductores:
- Verificar la fecha de vencimiento
- Portar siempre el documento
- Renovar a tiempo para evitar sanciones