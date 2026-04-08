Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 10:33

¿Tienes licencia vencida en Panamá? ATTT advierte multa y posible retención del vehículo

ATTT advierte multa de B/.50 por manejar sin licencia o con documento vencido en Panamá. Conoce las sanciones y vigencia.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Conducir con la licencia vencida o no portarla en Panamá puede salir caro. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advierte que estas faltas están sancionadas con multas y hasta la retención del vehículo, según el Reglamento de Tránsito vigente.

De acuerdo con la normativa:

  • Multa: B/.50.00
  • Medida adicional: posible retención del vehículo

Esta infracción está contemplada en el reglamento de tránsito y aplica tanto a panameños como a extranjeros con residencia.

Conductas prohibidas al conducir

El reglamento también prohíbe:

  • Portar una licencia deteriorada o ilegible
  • Usar una licencia que no corresponda al tipo de vehículo
  • Manejar con licencia vencida, suspendida o cancelada
  • No portar la licencia al momento de conducir

El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

¿Cuánto dura la licencia en Panamá?

Conducir sin licencia, falta más común que amerita remoción de vehículo. Foto/ATTT

La vigencia depende de la edad del conductor:

  • Conductores en general: 4 años
  • Mayores de 70 años: deben renovarla cada 2 años

Recomendación clave

Las autoridades reiteran a los conductores:

  • Verificar la fecha de vencimiento
  • Portar siempre el documento
  • Renovar a tiempo para evitar sanciones
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