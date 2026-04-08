PGN aprehende a mujer en La Chorrera por fraude en préstamos bancarios

La Procuraduría General de la Nación ( PGN ) , en conjunto con la Policía Nacional de Panamá, aprehendió a una mujer en el distrito de La Chorrera por su presunta vinculación con delitos financieros durante la Operación Falsum.

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Así operaba el presunto fraude

De acuerdo con las investigaciones, la mujer:

Captaba personas interesadas en obtener préstamos

Ofrecía gestionar trámites bancarios

Utilizaba documentos falsificados como: Fichas de trabajo Cartas laborales Talonarios de pago Constancias de seguro social



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041901186370904499?s=20&partner=&hide_thread=false Una mujer de nacionalidad panameña fue aprehendida en La Chorrera por la presunta comisión de delitos financieros, durante la Operación Falsum desarrollada por @PGN_PANAMA y la @policiadepanama.



Según las investigaciones, la mujer captaba personas ofreciéndoles trámites de… pic.twitter.com/YJlnxf7uWR — Telemetro Reporta (@TReporta) April 8, 2026

El objetivo era simular estabilidad laboral y solvencia económica para lograr la aprobación de créditos. Las autoridades estiman que este esquema provocó una lesión patrimonial de miles de dólares en perjuicio de entidades bancarias.

Más personas bajo investigación por la PGN

El Ministerio Público informó que:

Hay otras tres personas bajo investigación

No se descartan nuevas aprehensiones

La acción forma parte de la Operación Falsum, enfocada en combatir delitos financieros y el uso de documentación fraudulenta en el sistema bancario.