Panamá Nacionales -  8 de abril de 2026 - 10:47

PGN aprehende a mujer en La Chorrera por fraude en préstamos bancarios

La PGN junto a la Policía Nacional, aprehende a una mujer en La Chorrera por fraude con préstamos bancarios usando documentos falsos. Hay más investigados.

PGN aprehende a mujer en La Chorrera 

PGN aprehende a mujer en La Chorrera 

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Policía Nacional de Panamá, aprehendió a una mujer en el distrito de La Chorrera por su presunta vinculación con delitos financieros durante la Operación Falsum.

Así operaba el presunto fraude

De acuerdo con las investigaciones, la mujer:

  • Captaba personas interesadas en obtener préstamos
  • Ofrecía gestionar trámites bancarios
  • Utilizaba documentos falsificados como:
    • Fichas de trabajo
    • Cartas laborales
    • Talonarios de pago
    • Constancias de seguro social
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El objetivo era simular estabilidad laboral y solvencia económica para lograr la aprobación de créditos. Las autoridades estiman que este esquema provocó una lesión patrimonial de miles de dólares en perjuicio de entidades bancarias.

Más personas bajo investigación por la PGN

El Ministerio Público informó que:

  • Hay otras tres personas bajo investigación
  • No se descartan nuevas aprehensiones

La acción forma parte de la Operación Falsum, enfocada en combatir delitos financieros y el uso de documentación fraudulenta en el sistema bancario.

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