Alias "Pirulo", buscado por pandillerismo, se entrega a la PGN

La Policía Nacional informó que alias “Pirulo”, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito de pandillerismo , se entregó voluntariamente ante la Procuraduría General de la Nación (PGN).

De acuerdo con la institución, por esta persona se ofrecía una recompensa de B/. 2,000.00, como parte del programa de búsqueda de individuos requeridos por la justicia.

Tras su entrega, alias “Pirulo” quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes continuarán con los trámites legales correspondientes conforme al debido proceso.

La Policía Nacional reiteró que este resultado forma parte de las acciones que se desarrollan para combatir el pandillerismo y fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades recordaron a la población que pueden colaborar de forma confidencial brindando información sobre personas requeridas por la justicia, a través de los canales oficiales habilitados.