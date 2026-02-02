Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 14:31

Incendio de neumáticos en Monte Oscuro genera densa nube de humo tóxico en la ciudad capital

El incendio se registró en un lote baldío de la antigua Estrella Azul; Bomberos trabajan para controlar las llamas.

Incendio de neumáticos en Monte Oscuro.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este martes en el sector de Monte Oscuro, en un lote baldío donde operaba la antigua empresa Estrella Azul, tras quemarse una gran cantidad de llantas y neumáticos en desuso, lo que generó una densa nube de humo tóxico que afecta a varios puntos de la ciudad capital.

INCENDIO
Bomberos intentan controlar el siniestro.

Incendio genera humo tóxico afectando sectores aledaños

El siniestro ha provocado afectaciones en áreas como San Miguelito, Pueblo Nuevo y comunidades cercanas, debido a la alta toxicidad del humo generado por la quema de neumáticos, material altamente inflamable.

Imágenes en vivo mostraron la magnitud del incendio y la rápida propagación del humo, lo que generó preocupación entre residentes y transeúntes de la zona, mientras se recomienda evitar circular por el área.

Bomberos atienden la emergencia

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá acudió al lugar para sofocar las llamas, enfrentando condiciones complejas debido a la presencia de llantas, madera, caliche y otros desechos acumulados en el terreno.

Hasta el momento se desconoce la causa oficial del incendio. No obstante, testigos señalaron que en el área suelen registrarse quemas irregulares en lotes baldíos. Las autoridades mantienen las investigaciones en curso mientras continúan las labores de extinción.

