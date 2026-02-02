Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 13:11

Caso Odebrecht: defensa desiste de 29 testigos y jueza decreta receso en audiencia

La jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el juicio del caso Odebrecht tras el desistimiento de 29 testigos por parte de la defensa.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La jueza Baloísa Marquínez decretó un receso hasta mañana martes en el juicio por el caso Odebrecht, con el fin de continuar con la comparecencia de los testigos de la defensa.

La decisión se dio luego de que los abogados defensores desistieran de la participación de al menos 29 personas que estaban previstas para declarar en esta etapa del proceso judicial.

Durante la jornada, se informó formalmente al tribunal sobre el desistimiento parcial de testigos, lo que llevó a la jueza Marquínez a suspender temporalmente la audiencia y reprogramar la continuación del juicio para el día siguiente.

El proceso seguirá con la presentación de los testigos restantes de la defensa, dentro de uno de los casos de corrupción más emblemáticos y de mayor impacto en la historia judicial de Panamá.

Un juicio de alto interés público

El caso Odebrecht mantiene una alta expectativa pública, debido a la magnitud de los hechos investigados y a las implicaciones legales y políticas que ha generado desde su apertura.

El tribunal continuará evaluando las pruebas y testimonios conforme al calendario establecido, mientras avanza la fase de defensa dentro del proceso.

