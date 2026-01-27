Caso Odebrecht: inicia práctica de pruebas con primer testigo

La audiencia ordinaria por el caso Odebrecht , en la que se investiga el delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño, entró en su tercera semana de desarrollo con el inicio de la fase de práctica de pruebas.

Durante la jornada de este lunes 26 de enero, el Ministerio Público presentó a su primer testigo, Yara Campos, funcionaria del Tribunal Electoral, dando inicio formal a la presentación probatoria de la Fiscalía.

De acuerdo con lo informado en estrados, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo cuenta con un total de seis testigos, aunque se evalúa desistir de los testigos provenientes de Brasil, debido a la falta de colaboración del Estado brasileño para precisar su ubicación y comparecencia.

image

La audiencia se inició con la fase de admisibilidad de pruebas extraordinarias, en la cual la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán, se pronunció sobre cada una de las pruebas presentadas previamente tanto por la Fiscalía como por la defensa técnica.

Tras evaluar los planteamientos y las oposiciones formuladas, la presidenta del tribunal resolvió admitir la mayoría de las pruebas extraordinarias. En los casos en que no fueron acogidas, explicó que se debió a falta de pertinencia o de conducencia.

Asimismo, indicó que otras pruebas serán valoradas al momento de la emisión de la sentencia, una vez el despacho judicial entre en fase deliberativa.

Testigos y desarrollo de la audiencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016209581001613482?s=20&partner=&hide_thread=false Yara Campo, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, fue la primera testigo del Ministerio Público que declaró este martes en el juicio del caso Odebrecht. pic.twitter.com/urMhgS68Uk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Al dar paso a la práctica de pruebas, la fiscal Ruth Morcillo, a solicitud de la juzgadora, confirmó los testigos que serán presentados durante esta etapa, muchos de los cuales también han sido solicitados por abogados de la defensa para su interrogatorio en el estrado.

La jueza Marquínez Morán aclaró que las sesiones de audiencia para este lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero se desarrollarán en horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Fecha prevista de culminación

La audiencia ordinaria por el caso Odebrecht está programada para extenderse hasta el viernes 13 de febrero, fecha en la que se espera concluir esta etapa del proceso judicial.