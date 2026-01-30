Caso Odebrecht: culmina interrogatorio a perito financiero de la DIJ

El Ministerio Público culminó el interrogatorio a uno de los declarantes propuestos en la fase de práctica de pruebas, dentro de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht , que se sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño.

Se trata de un perito jubilado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, quien tuvo la responsabilidad de elaborar un informe de actuación financiera de carácter judicial, a solicitud de la Fiscalía.

Concluida la fase de preguntas por parte del Ministerio Público, correspondió al abogado querellante, Carlos Antúnez Morales, formular interrogantes al perito relacionadas con conceptos técnicos clave del caso, como empresas de papel, contratos ficticios, pagos indebidos, caja negra y dineros no contabilizados, entre otros.

Posteriormente, se dio inicio a la etapa de repreguntas por parte de la defensa. Durante la jornada de este jueves 29 de enero, intervinieron nueve abogados defensores, quienes realizaron cuestionamientos sobre distintos aspectos abordados por el perito durante su comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Thalía Palacios Gutiérrez.

La audiencia ordinaria continuará este viernes 30 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, donde se desarrollarán las repreguntas de los abogados que aún se encuentran en lista.

Una vez concluida esta fase, el perito quedará a disposición de los abogados de la defensa que lo adujeron previamente, para su participación en la etapa de práctica de pruebas.

El proceso judicial es presidido por la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez Morán, dentro de una causa que investiga hechos ocurridos entre los años 2009 y 2014.