Carnaval Tableño 2026: Medcom firma convenio para la transmisión exclusiva por Telemetro

Este lunes se realizó en Medcom la firma del convenio para la transmisión exclusiva del Carnaval Tableño 2026 , uno de los eventos culturales más esperados del país, que por más de cuatro décadas ha sido llevado a los hogares panameños a través de Telemetro.

Carnaval Tableño 2026 (2) Futuras reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas 2026. @anicarrizoc / @astridcarolinasb

Reinas invitan a vivir la fiesta

Durante el acto, las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas expresaron su emoción a pocos días de la celebración. Ana Isabel Carrizo Castillo, de Calle Arriba, aseguró que cumplir este rol representa uno de sus mayores sueños y adelantó que sus tonadas "sí son prende parque".

Por su parte, Astrid Carolina Sánchez Brandao, reina de Calle Abajo, afirmó sentirse lista para vivir los cuatro días de Carnaval que siempre anheló, e invitó a los seguidores a acompañar a su tuna en lo que describió como un año de trabajo intenso y competitivo.

Compromiso de Telemetro con la tradición

Los presentadores Víctor Ballesteros y Moisés Rodríguez destacaron el compromiso de Telemetro de llevar el Carnaval Tableño a quienes no pueden asistir presencialmente, resaltando el sacrificio y la pasión que envuelven esta tradición.

Ambos coincidieron en que la transmisión será un reflejo del esfuerzo de las tunas y de la emoción que se vive cada año en Las Tablas, reafirmando la invitación a seguir la cobertura exclusiva del Carnaval Tableño 2026 por Telemetro.