Bomberos controlan incendio de llantas en Pueblo Nuevo tras varias horas de trabajo

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) lograron controlar el incendio registrado la tarde de este lunes en un vertedero informal de llantas, ubicado en un lote baldío del sector de Pueblo Nuevo, donde operaban antiguamente las instalaciones de la empresa Estrella Azul.

Control del incendio y labores en el sitio

Los bomberos detallaron que, tras recibir múltiples llamadas de alerta, se trasladaron al área y confirmaron que una gran cantidad de neumáticos en desuso se encontraba en llamas. Debido al tipo de material incendiado, fue necesario emplear no solo agua, sino también el químico F-500 para neutralizar los focos activos y reducir la toxicidad del humo.

Actualmente, las unidades se mantienen en labores de relevo y enfriamiento para evitar que el fuego se reactive, mientras continúan las evaluaciones del terreno afectado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018432966393737519?s=20&partner=&hide_thread=false Unidades de los @BCBRP logran controlar el incendio registrado la tarde de este lunes en un vertedero informal de llantas en Pueblo Nuevo.pic.twitter.com/hFZfdzldGh — Telemetro Reporta (@TReporta) February 2, 2026

Llamado a la prevención e investigación

El BCBRP indicó que las causas del incendio aún no han sido determinadas y deberán ser establecidas mediante investigaciones más profundas. No obstante, reiteraron el llamado a los propietarios de lotes baldíos a mantenerlos limpios y bajo vigilancia, a fin de evitar acumulación de desechos y posibles incendios.

En las labores de extinción participaron entre 15 y 17 unidades de distintos cuarteles, incluyendo Betania, Carrasquilla, Calidonia y áreas cercanas, debido a la magnitud del siniestro y el riesgo que representa el humo tóxico para la población y el ambiente.