Carnaval 2026 en Panamá: Alcaldía otorga 100 permisos a microempresarios para ventas en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá otorgó 100 permisos temporales a microempresarios que participarán en las ventas durante el Festival Carnavalístico 2026, evento que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera.

Los beneficiarios podrán comercializar alimentos, cerveza y mercancía seca a lo largo de la ruta oficial del carnaval, uno de los eventos más concurridos del país durante la temporada festiva.

Contenido relacionado: Carnavales 2026 en Panamá: fechas oficiales, días libres y actividades destacadas

Alcaldía realizará capacitación previa para los vendedores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018352425547997423?s=20&partner=&hide_thread=false Cien permisos fueron entregados por @Panamaalcaldia a microempresarios para ventas en la ruta del Festival Carnavalístico 2026, que se realizará en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero.



Los microempresarios recibieron una charla informativa sobre la actividad, en la que… pic.twitter.com/Pn5HTim7KT — Telemetro Reporta (@TReporta) February 2, 2026

Como parte del proceso, los microempresarios recibieron una charla informativa en la que se les explicó el funcionamiento del evento, las normas de venta, seguridad, ordenamiento de los puestos y cumplimiento de las disposiciones municipales.

Esta iniciativa busca ordenar la actividad comercial, garantizar una mejor experiencia para los asistentes y, al mismo tiempo, impulsar la economía local, brindando oportunidades de ingresos a pequeños comerciantes durante las festividades carnestolendas.

Carnaval 2026 en la Cinta Costera

El Festival Carnavalístico 2026 reunirá a miles de personas nacionales y extranjeras en la Cinta Costera, con actividades musicales, comparsas, desfiles y presentaciones artísticas, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales puntos de celebración del carnaval en la ciudad capital.

La Alcaldía reiteró que los permisos otorgados son exclusivos para los días del evento y que se mantendrán operativos de verificación para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas.