Carnaval 2026 en Panamá: Alcaldía otorga 100 permisos a microempresarios para ventas en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá otorgó 100 permisos temporales a microempresarios que participarán en las ventas durante el Festival Carnavalístico 2026, evento que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera.
Alcaldía realizará capacitación previa para los vendedores
Como parte del proceso, los microempresarios recibieron una charla informativa en la que se les explicó el funcionamiento del evento, las normas de venta, seguridad, ordenamiento de los puestos y cumplimiento de las disposiciones municipales.
Esta iniciativa busca ordenar la actividad comercial, garantizar una mejor experiencia para los asistentes y, al mismo tiempo, impulsar la economía local, brindando oportunidades de ingresos a pequeños comerciantes durante las festividades carnestolendas.
Carnaval 2026 en la Cinta Costera
El Festival Carnavalístico 2026 reunirá a miles de personas nacionales y extranjeras en la Cinta Costera, con actividades musicales, comparsas, desfiles y presentaciones artísticas, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales puntos de celebración del carnaval en la ciudad capital.
La Alcaldía reiteró que los permisos otorgados son exclusivos para los días del evento y que se mantendrán operativos de verificación para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas.