Alcaldía de La Chorrera endurece sanciones contra bares tras riña en Barrio Colón

La Alcaldía de La Chorrera anunció el endurecimiento de las regulaciones y multas contra bares y cantinas, luego de un enfrentamiento entre varias mujeres registrado recientemente en un establecimiento del corregimiento de Barrio Colón.

La Chorrera endurece sanciones a bares tras riña en Barrio Colón

De acuerdo con las autoridades municipales, este tipo de incidentes no será tolerado, por lo que se advirtió que los locales que incurran nuevamente en conductas que alteren el orden público podrían enfrentar sanciones más severas, incluyendo la clausura temporal o definitiva.

La Alcaldía reiteró que los propietarios y administradores de bares y cantinas son responsables de mantener el orden y la seguridad dentro y en los alrededores de sus establecimientos, así como de cumplir con los horarios, permisos y normas vigentes.

La Alcaldía de La Chorrera ha endurecido las regulaciones y multas contra bares y cantinas, tras una enfrentamiento entre varias mujeres que se registró en un bar del corregimiento de Barrio Colón. pic.twitter.com/rQD93BzarA — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

Advertencia a propietarios de bares y cantinas

Las autoridades municipales señalaron que se reforzarán los operativos de vigilancia y fiscalización, en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de prevenir riñas, escándalos y situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.

Asimismo, se hizo un llamado a los dueños de estos negocios a colaborar con las autoridades, implementar medidas de control y actuar de manera inmediata ante cualquier alteración del orden, para evitar sanciones administrativas.

La Alcaldía subrayó que estas acciones buscan garantizar la convivencia pacífica, especialmente en sectores residenciales, y proteger la seguridad de los ciudadanos.