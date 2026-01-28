Feria de La Chorrera celebra el precarnaval con culecos y música en vivo

Para ir calentando motores y darle la bienvenida a la temporada más esperada por el panameño, La Chorrera se prepara para vivir su esperado precarnaval este domingo 1 de febrero, un evento que promete mucha agua, música y mucha diversión para cerrar la Feria Internacional por todo lo alto.
Culecos y ambiente festivo en el Óvalo de la Feria
El evento se realizará en el Óvalo de la Feria Internacional de La Chorrera, donde desde las 10:00 de la mañana los asistentes podrán disfrutar de culecos, música en vivo y un ambiente familiar cargado de energía carnavalera. La actividad busca reunir a residentes y visitantes en un espacio seguro y lleno de entretenimiento.
Los organizadores adelantaron que el precarnaval contará con una logística pensada para garantizar la diversión continua, convirtiéndose en el punto de partida ideal rumbo a las fiestas del rey Momo.
Participación de reinas y cierre por todo lo alto
Uno de los atractivos principales será la participación de las 10 reinas, quienes formarán parte del espectáculo y del ambiente festivo que marcará el cierre de la feria. Música, agua y alegría serán los ingredientes principales de esta celebración.
Con este evento, La Chorrera se suma oficialmente al calendario de actividades precarnavaleras, invitando a los panameños a disfrutar, compartir y comenzar la fiesta como se debe .