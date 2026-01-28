Presidente Mulino condecora al mandatario Lula da Silva con la Orden Manuel Amador Guerrero

El presidente de la República, José Raúl Mulino , condecoró al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con la Orden Manuel Amador Guerrero, una de las más altas distinciones del Estado panameño, en el marco de una visita oficial que marca el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

“Es la primera vez en 30 años que Panamá y Brasil mantienen una relación tan sólida. Debemos aprovechar este momento para acercar posiciones en temas estratégicos, además de la cercana cooperación que ya sostenemos. Tenemos mucho interés en que Brasil vea a Panamá como el centro de sus reexportaciones”, manifestó el presidente Mulino. “Es la primera vez en 30 años que Panamá y Brasil mantienen una relación tan sólida. Debemos aprovechar este momento para acercar posiciones en temas estratégicos, además de la cercana cooperación que ya sostenemos. Tenemos mucho interés en que Brasil vea a Panamá como el centro de sus reexportaciones”, manifestó el presidente Mulino.

Presidentes Mulino y Lula da Silva firman acuerdos para facilitar inversiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016608072223817807?s=20&partner=&hide_thread=false “Es un día importante para el inicio de una etapa novedosa en nuestra relación con Brasil. El presidente Lula y yo hemos consolidado una relación muy importante como políticos, como amigos, que se traduce hoy en el inicio de un mecanismo de cooperación bilateral de Panamá con… pic.twitter.com/GkyEXgbsBb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

Los instrumentos suscritos entre Panamá y Brasil abarcan la cooperación y facilitación de inversiones; los términos de referencia para la negociación de un acuerdo de alcance parcial; un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil y la Autoridad Marítima de Panamá; y el Plan de Acción para la implementación del Acuerdo de Cooperación Turística.

Por su parte, Lula da Silva instó a Panamá a acelerar su proceso de integración como miembro pleno al Mercosur, considerando su estatus actual de Estado Asociado.

La reunión permitió al presidente Mulino exponer las ventajas competitivas de Panamá, destacando su centro financiero internacional y su estructura logística con puertos de primer nivel.

Asimismo, resaltó el desarrollo energético del país con oportunidades para la exportación de sus excedentes y los proyectos que ejecuta la Autoridad del Canal de Panamá, que incluyen dos megapuertos, un gasoducto y el reservorio de Río Indio.

El mandatario panameño también subrayó la importancia de recibir apoyo técnico brasileño para el sector agropecuario, específicamente en la transferencia de experiencia en el cultivo de arroz para mejorar sus rendimientos. También mencionó oportunidades para el sector ganadero en la comercialización de carnes.